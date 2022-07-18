Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AP
Sudan'daki kabile çatışmasında ölü sayısı 65'e çıktı
Sudan'ın güneyinde kabileler arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i buldu.
Mavi Nil bölgesinde, Hausa ve Birta etnik grupları arasında yaşanan söz konusu olaylarda 150 civarında kişi de yaralandı.
Bölge Sağlık Bakanı Gamal Nasser al-Sayed, ölenlerin ya da bıçaklananların çoğunun genç erkeklerden oluştuğunu belirtti.
Al-Sayed, ağır yaralı 15 kişinin hava yoluyla taşınması için başkent Hartum'daki yetkililere çağrıda bulundu.
Mavi Nil'deki çatışmalar, geçen hafta bir çiftçinin öldürülmesinin ardından başlamıştı.
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