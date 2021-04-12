Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
ABD'nin Knoxville kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda aralarında polis memurunun da olduğu çok sayıda kişi vuruldu.
ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Austin-East Magnet isimli lisede, bir silahlı saldırı yaşandığı ve güvenlik güçlerinin alanda olduğu açıklandı.
Açıklamada "Aralarında bir polisin de bulunduğu birçok kişinin saldırının kurbanı olduğu bildiriliyor. Şu anda soruşturma sürüyor" bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: ABD
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