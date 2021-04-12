ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Austin-East Magnet isimli lisede, bir silahlı saldırı yaşandığı ve güvenlik güçlerinin alanda olduğu açıklandı.

Açıklamada "Aralarında bir polisin de bulunduğu birçok kişinin saldırının kurbanı olduğu bildiriliyor. Şu anda soruşturma sürüyor" bilgisi paylaşıldı.