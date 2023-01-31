Memphis'te bir talk showcu olan Thaddeus Matthews'in sosyal medya adresinden paylaştığı ve polis raporu olduğunu ileri sürdüğü belgede, kamera görüntülerinin aksine Nichols'un polislere saldırdığı ve bir polisin silahını almak istediğine dair ifadeler yer aldı.

Daha sonra birçok Memphis'li siyahi toplum üyesi, Facebook hesaplarında raporun kamuoyuyla paylaşılan 67 dakikalık görüntülerle karşılaştırıldığında gerçeklerin üstünün örtülmeye çalışıldığını dile getirdi.

Şiddete başvurduğu için Nichols'a biber gazı sıkıldığından bahsedilen raporda, polislerin onu yumruk ve tekmelerle uzun süre dövmesine değinilmediği görüldü.

Raporda ayrıca, Nichols'un ölümüne sebep olan polislerden biri, siyahi gencin saldırısına maruz kalan "mağdur" olarak gösterildi.

Memphis polisi, olay gecesiyle ilgili bir polis tutanağı olduğunu kabul etse de şu ana kadar bir rapor paylaşmadı.

Görevden alınan polis sayısı 7'ye yükseldi

Öte yandan, Memphis Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Nichols'ın gözaltına alınma hadisesiyle ilgili ismi açıklanmayan bir memurun daha uzaklaştırma aldığı, görevden alınan polis sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Memphis İtfaiye Departmanı da, olay yerine ulaştığı halde, görev tanımlarına uymayan tutumları nedeniyle işine son verilen üçüncü bir kişiyi daha duyurmuştu.

Nichols'un hayatını kaybetmesinde kusurları olduğu ve soruşturmanın güvenli ilerlemesi gerekçesiyle iki departmandan toplam10 kişi görevinden uzaklaştırmış oldu.

Olay

Memphis'te FedEx sürücüsü olarak çalışan 29 yaşındaki Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurulmuştu. Gözaltına alınmaya karşı koyan genç, polis tarafından feci şekilde dövülmüştü.

Hastaneye kaldırılan siyahi genç, aşırı kanama nedeniyle 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Olayın görüntü kayıtlarına göre, polisin araçtan indirip feci şekilde darbettiği Nichols, "Hiçbir şey yapmadım. Tamam yerdeyim. Sadece evime gitmeye çalışıyorum. Durun, hiçbir şey yapmadım." demişti.

Polisler, siyahi gence elektroşok tabancası kullanmış ve biber gazı sıkmıştı.

Polislerden üçü Nichols'ı tutarken diğerinin de kafasını tekmelemesi şiddetin boyutunu gözler önüne sermişti.

Genç, evi yakınlarda sayılabilecek annesine sesini duyurmaya çalışarak "Anne, anne." diye bağırırken, polislerin de yerde yatar veya oturur vaziyetteyken Nichols'a şiddet uygulamaya devam ettiği hatta yüzünü tekmelediği görülmüştü.

Polislerin dakikalarca dövdükten sonra bıraktığı gence yaklaşık 30 dakika boyunca tıbbi müdahalede bulunulmamış hatta şiddetin sona ermesinden sonraki 10 dakikada olay yerine gelen ve tıbbi ekipmanları olan itfaiye ekipleri de Nichols'a hiçbir tıbbi müdahale yapmamıştı.

Söz konusu 30 dakikada, polislerin Nichols'ın çevresinde olup günlük konuşmalarına devam etmesi dikkati çekmişti.

Memphis Polis Teşkilatı tarafından açılan iç soruşturma sonucu tamamı siyahi olan polisler Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. ve Justin Smith görevden alınmıştı.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından dün Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Nichols'ın arabasını arayan polisler, araçta uyuşturucu veya yasa dışı herhangi bir madde bulamamıştı.

Tennessee'de ikinci derecede cinayet işleyenlere 15 yıldan 60 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.