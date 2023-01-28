Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde bir kez daha polis şiddeti var.

7 Ocak'ta Memphis şehrinde arabası ile giden 29 yaşındaki Tyre Nichols dikkatsiz araç kullanmak sebebiyle durduruldu, polis şiddetine maruz kaldı.

Nichols, olaydan 3 gün sonra, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"Anne" diye çığlık attı

Olaya ilişkin görüntüler kamuoyu ile paylaşıldı.

Görüntülerde Nichols'ın 5 polis tarafından yere yatırıldığı ve dövüldüğü görülüyor.

Nichols'ın polisler tarafından darbedilirken "anne" diye çığlık atması da görüntülere yansıyor.

Daha sonra yerden kaldırılan Nichols, ayaktayken de şiddete uğruyor.Kendinden geçen Nichols uzun süre yerde bekletiliyor.

Talihsiz adamın 21 dakika boyunca ambulans beklediği de ortaya çıktı. Bu kamuoyundaki tepkileri artırdı.

Polisler de siyahiydi

Bu olayın önceki polisiye darp olaylarından farkı bu kez polislerin tamamının siyahi olmasıydı.

Çeşitli bölgelerde protestolar başladı

Görüntülerin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından başta Memphis olmak üzere çok sayıda şehirde protesto gösterileri düzenlendi.

New York'ta protestocular ile güvenlik güçleri zaman zaman karşı karşıya geldi.

Bazı protestocular gözaltına alındı.

Gösterilerin sürmesinden ve şiddet olaylarına dönüşmesinden endişe duyuluyor.

Biden'dan barışçıl gösteri çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, protestoculara barışçıl gösteri çağrısı yaptı.

İkinci derece cinayetle suçlanan 5 polisin emniyetle ilişiği kesildi.