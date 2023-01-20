California Üniversitesinde (UCLA) sürdürülen bir proje kapsamında, Bulgaristan'ın Nazi kamplarına gönderilmesini engellediği Yahudiler konu ediliyor.

Bulgar ajansı BTA'de yer alan haber göre, proje, Los Angeles'daki California Üniversitesinden (UCLA) Profesör Todd Presner başkanlığında yürütülüyor.

Binlerce Bulgaristan Yahudisinin 1943'te Nazi kamplarına gönderilmesinin engellenmesinde kilisenin, ordunun ve toplumun rolü olduğunu söyleyen Presner, Bulgaristan'ın, yaklaşık 50 bin Yahudi vatandaşının Nazi kamplarına gönderilmesini engelleyerek, Yahudi vatandaşlarını kurtarma cesaretini gösteren tek Avrupa ülkesi olduğunu belirtti.

Presner başkanlığındaki proje 60 UCLA öğrencisiyle birlikte yürütülüyor.