BBC'nin haberine göre, Muhafazakar Siyasi Eylem Konferası'nda (CPAC) konuşma yapan Orban, büyük alkış alan konuşmasında, "Batı, bir medeniyetler çatışmasına kilitlenmiş durumda. Washington ve Brüksel'deki kurumları geri almalı ve birliklerimizin hareketini koordine etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Macaristan Başbakanı, ABD'de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine açıkça atıfta bulunarak, kendisini dinleyen kalabalığa "Hazırlanmak için iki yılınız var" dedi.

Orban, Macaristan anayasasından alıntı yaparak ailenin, sadece bir erkek ile bir kadın tarafından kurulabileceğini söylemesi de ayakta alkışlandı.

Viktor Orban ayrıca Hıristiyan bir politikacının ırkçı olamayacağını savunarak kendisinin ırkçı olduğunu düşünenleri "ahmaklar" diye nitelendirdi.

Orban, ABD'de salı günü eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti.

Macaristan Başbakanı Orban, geçen ay Romanya'da katıldığı etkinlikte, göçmen karşıtı ifadeler kullanmış ve karma ırk olmayacaklarını belirtmişti.