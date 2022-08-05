Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya Sağlık Bakanı COVID-19’a yakalandı
[Fotograf: AP]
Alman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Lauterbach’ın COVID-19 testinin dün akşam pozitif çıktığı belirtilerek, Bakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği aktarıldı.
Açıklamada, Lauterbach’ın çalışmalarını izolasyonda bulunduğu evinden sürdüreceği ifade edildi.
59 yaşındaki Sağlık Bakanının COVID-19’a karşı 4 kez aşı olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Lauterbach’ın, salgının yayılmasının ve hastalığının ağır geçmesinin engellenmesi için insanlara dikkatli davranmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 59 bin 506 artarak 31 milyon 170 bin 705’e yükseldiğini açıkladı.
Almanya'da son 24 saatte COVID-19’dan 165 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı da 144 bin 717’e çıktı.
Ülkede aktif vaka sayısının da 1 milyon 578 bin 500 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Almanya
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