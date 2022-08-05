Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Muhammad Mahmoud, yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle dünyada buğday talebinin arttığını belirtti.

Mahmoud, Nijerya'nın fiyatı yükselen buğday kıtlığından kurtarılması için harekete geçtiklerini söyledi.

Bu kapsamda ülkenin AfDB'den 134 milyon dolar kredi aldığını aktaran Mahmoud, bu krediden ülkenin kuzeyindeki çiftçilerin faydalanacağını ifade etti.