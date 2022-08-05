Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'ya buğday için 134 milyon dolar kredi
[Fotograf: İHA]
Afrika Kalkınma Bankası, Nijerya'ya buğday üretimini artırması için 134 milyon dolar kredi sağladı.
Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Muhammad Mahmoud, yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle dünyada buğday talebinin arttığını belirtti.
Mahmoud, Nijerya'nın fiyatı yükselen buğday kıtlığından kurtarılması için harekete geçtiklerini söyledi.
Bu kapsamda ülkenin AfDB'den 134 milyon dolar kredi aldığını aktaran Mahmoud, bu krediden ülkenin kuzeyindeki çiftçilerin faydalanacağını ifade etti.
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