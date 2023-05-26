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Dünya
AA 26.05.2023 00:21

ABD'de muhafazakar yayıncılığın Fox Haber'den Twitter'a doğru kaydığı düşünülüyor

Twitter’in sahibi Elon Musk’ın, ABD medyasında muhafazakar yayınların öncüsü olarak bilinen Fox News’in yerini almaya başladığı değerlendirmesi yapılıyor.

ABD'de muhafazakar yayıncılığın Fox Haber'den Twitter'a doğru kaydığı düşünülüyor

İnternet haber portal Axios’da “Musk, Murdoch’in yeri için harekete geçti” başlığıyla yazılan analizde, aşırı sağcı kesimin Fox TV’den kayarak Twitter’i ağırlık merkezi haline getirmeye başladığı ifade edildi.

Analizde, Fox TV’nin aşırı muhafazakar yayınlarıyla bilinen sunucusu Tucker Carlson’un 25 Nisan'da işine son vermesi buna örnek gösterilerek, Fox Televizyonunun izlenme oranlarının da son haftalarda düşmeye başladığına dikkat çekildi.

Ünlü muhafazakar podcast yayıncısı Matt Walsh, Twitter hesabından Fox Haber’i eleştirerek, “Artık Tucker Carlson gittiğine göre, Fox'un sola doğru yürüyüşünü durdurmak mümkün değil." yorumunu yaptı.

Twitter'ın mavi tiklileri film uzunluğunda video yükleyebilecek
Twitter'ın mavi tiklileri film uzunluğunda video yükleyebilecek

Axios'un analizde, Carlson’un Twitter’da “eski Fox Haber” tarzı program yapmayı planladığı bilgisi de paylaşılarak, “Muhafazakarlar sadece Twitter'a sığınmıyorlar, yol boyunca Fox News'e el bombaları atıyorlar.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Önceki gece 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Florida Valisi Ron DeSantis’in, Fox Haber yerine Twitter’i seçmesi de, “DeSantis, Twitter için Fox News'i devre dışı bırakarak muhafazakarlara Fox News'in CNN veya diğer herhangi bir haber ağı kadar ana akım medyanın bir parçası olduğuna dair sinyal gönderiyor.” yorumu yapıldı.

Başkanlığa adaylığını Twitter'dan duyurdu

Cumhuriyetçi Florida Valisi DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını önceki gece yayınladığı bir video mesajı ile resmen duyurmuştu.

DeSantis'in adaylığını, video mesajıyla eş zamanlı olarak, Twitter'in sahibi Elon Musk ile katıldığı Twitter'in sesli sohbet odasında (Twitter Spaces) canlı olarak açıklaması bekleniyordu.

Ancak teknik aksaklıklar nedeniyle birçok kez kesilen yayın yaklaşık yarım saat gecikmeli başlamış, Musk, kesilmelerin, sohbete çok sayıda kişinin katılmasından kaynaklandığını savunmuştu.

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Ana akım medyayı eleştirmesiyle bilinen DeSantis'in, Twitter'da 140 milyondan fazla takipçisi olan Musk ile birlikte adaylığını duyurmak istemesi Amerikan basınında geniş yankı bulmuştu.

Musk, geçen yıl, bir Twitter kullanıcısının 2024'te kimi desteklemeye yakın olduğunu sorması üzerine "DeSantis" yanıtını vermişti. Ancak DeSantis'in adaylığını Twitter üzerinden duyurmasıyla ilgili Musk, bunun onu desteklediği anlamına gelmediğini belirtmişti.

Fox Haber, son zamanlarda reyting oranları düşmesine rağmen, prime time’da gecelik ortalama en az 1,5 milyon izleyici ile ABD’de en fazla izlenen kablolu televizyonların başında geliyor.

Öte yandan Twitter’in ABD’de aylık kullanıcısının yaklaşık 55 milyon civarında olduğu tahmin edilirken, uzmanlar televizyon izleyicisi ile sosyal medya kullanıcısı rakamlarının karşılaştırılmasının doğru bir değerlendirme olmayacağını kaydediyor.

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