ABD'nin Pensilvanya eyaletinde iddiaya göre 100 maymun bir araştırma için laboratuvara götürülmek üzere araca bindirildi.



Maymunları taşıyan araç, yolda başka bir araçla çarpıştı. Maymunların bulunduğu kasalar yola saçıldı.



Olay yerine polisler geldi. Önce 4 maymunun kayıp olduğu belirlendi.



Arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp maymunlardan biri bulundu.



Yetkililer, kayıp 3 maymunun da bulunması için bölge sakinlerinden yardım istedi.