Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 16:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de maymunları taşıyan araç kaza yaptı: 3 maymun kayıp
[Fotoğraf: TRT Haber]
Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 maymunu taşıyan araç kaza yaptı, 3 maymun kayboldu. Polisler, kayıp maymunların bulunması için bölge sakinlerinden yardım istedi.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde iddiaya göre 100 maymun bir araştırma için laboratuvara götürülmek üzere araca bindirildi.
Maymunları taşıyan araç, yolda başka bir araçla çarpıştı. Maymunların bulunduğu kasalar yola saçıldı.
Olay yerine polisler geldi. Önce 4 maymunun kayıp olduğu belirlendi.
Arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp maymunlardan biri bulundu.
Yetkililer, kayıp 3 maymunun da bulunması için bölge sakinlerinden yardım istedi.
Etiketler: ABD
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