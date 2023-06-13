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Dünya
İHA 13.06.2023 00:10

ABD’de mağara turu sırasında tekne alabora oldu: 1 ölü, 11 yaralı

ABD’nin New York eyaletinde Niagara Şelaleleri yakınlarında mağara turuna çıkan teknenin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

ABD’de mağara turu sırasında tekne alabora oldu: 1 ölü, 11 yaralı

ABD’nin New York eyaletinde Niagara Şelaleleri yakınlarındaki Erie Kanalı’nda yer alan Lockport Mağaraları’nı gezmek için yola çıkan içerisinde 29 kişinin bulunduğu tur teknesi alabora oldu.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 11.25 sularında meydana geldiği ifade edildi.

Lockport Belediye Başkanı Michelle Roman, hayatını kaybeden kişinin 60 yaşında bir erkek olduğunu belirterek, eşinin de teknede olduğunu aktardı.

Teknenin neden alabora olduğu ise henüz bilinmiyor.

Mağaralara 1977’den bu yana tekne turları düzenlenirken, turlar yaklaşık 70 dakika sürüyor.

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