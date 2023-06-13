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Dünya
İHA 13.06.2023 00:04

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde silahlı saldırı: 23’ü çocuk 46 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Djugu bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı kampa düzenlenen silahlı saldırıda 23’ü çocuk en az 46 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde silahlı saldırı: 23’ü çocuk 46 ölü
[Fotograf: İHA]

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde yer alan Djugu bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı Lala adlı kampa silahlı saldırı düzenlendi.

Ülkenin doğusundaki bir gözlemci ağı olan Kivu Security Tracker, saldırıda en az 46 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, bir topluluk lideri olan Desire Malodra ise hayatını kaybedenlerin 23'ünün çocuk olduğunu ifade etti.

Yerel kaynaklar, saldırganların evleri ateşe verdiğini ve silah ve palalarla sivillere saldırdıklarını aktarırken, çok sayıda kişinin yanarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kampın Bule’de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) üssüne 5 kilometre uzaklıkta olduğu açıklandı.

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