Portekiz siyasetindeki yolsuzluk soruşturması için Başsavcılık özel ekip kurdu

Portekiz Cumhuriyet Başsavcılığı (PGR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel yönetimlerin karıştığı ve kamuoyunda "Tutti Frutti Operasyonu" olarak adlandırılan yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmalar için 5 savcı ve 5 adli polis müfettişinden oluşan özel bir ekibin kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, PS ve PSD siyasi partilerine bağlı belediye başkanları ve siyasetçilere yönelik 560 ciltten fazla iddianame olduğu belirtildi.

Ülkede 2017 yılında başlayan "Tutti Frutti Operasyonu" kapsamında, gelen binlerce isimsiz şikayetin ardından savcılık, dönemin Lizbon Belediye Başkanı, şu andaki Maliye Bakanı Fernando Medina ve eski Lizbon Belediye Başkan Yardımcısı, şimdiki Çevre Bakanı Duarte Cordeiro (her ikisi de PS'den) hakkında soruşturma başlatmış, ancak kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmamıştı.

Yerel yönetimlerde seçim ve ihalelerle ilgili olan yolsuzluk iddialarına PS ve PSD'den çok sayıda politikacının karıştığı ülke basını tarafından iddia edilse de siyasetçiler şimdiye kadar haklarındaki tüm iddiaları yalanladı.