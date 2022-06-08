ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Pyongyang'ın pazar günü rekor 8 balistik füze denemesi başlatmasından günler sonra uyarıda bulundu.

Pyongyang beş yıldır nükleer deneme yapmıyor. Ancak Kore yarımadasında tansiyon yükseliyor.

Jakarta'dan konuşan Sung Kim, Kuzey Kore'nin bu yıl eşi görülmemiş sayıda füze test ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman dün gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür herhangi bir nükleer denemenin "hızlı ve güçlü bir yanıtla" karşılanacağını söylemişti.

Kuzey Kore, ABD'nin iddialarına henüz yanıt vermedi.