Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 09:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de küçük uçak otobana acil iniş yaptı
ABD'nin Minnesota Eyaletinin Minneapolis şehrinde, küçük bir uçak otobana acil iniş yaptı. Mucize eseri ölen ve yaralanan olmadı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota Eyaletinin Minneapolis şehrinde, küçük bir uçak otobana acil iniş yaptı.
Uçak inişi sırasında yolda bulunan bir arazi aracı ile çarpıştı.
İniş ve kaza anı otobandaki kameraya takıldı.
Kazada mucize eseri ölen ve yaralanan olmadı.
Etiketler: Uçak Kazası
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