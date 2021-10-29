Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 14:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de korkutan hortum
ABD'nin Texas eyaletinde oluşan hortum, amatör kameralarca görüntülendi.
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Orange kentinde meydana gelen hortum, karayolunu adeta savaş alanına çevirdi.
Seyir halindeki araçlar durmak zorunda kalırken bir sürücünün cep telefonuna yansıyan görüntüler film sahnelerini aratmadı.
Orange County Acil Durum Yönetimi Direktörü Joel Ardoin, "Hortumdan oldukça kötü etkilenen birkaç alanımız var. Yaklaşık 100 evde hasar meydana geldiğini tahmin ediyoruz" dedi.
Etiketler: ABD
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