Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 14:05Son Güncelleme: Kaynak: CNN International
ABD'de konser için toplananlara silahlı saldırı
[Fotoğraf: Arşiv (AP)]
ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Miami-Dade Polis Müdürü Alfred Ramirez, saldırının Miami'nin Hialeah bölgesinde SUV tipi bir araçla gerçekleştirildiğini söyledi.
Ramirez, araçtan çıkan 3 kişinin konser için toplanan kalabalığa ateş açtığını, olayda şu ana kadar 2 kişinin öldüğünü ve en az 20 kişinin yaralandığını bildirdi.
Emniyet güçleri, olaya dair bilgisi bulunan herkesin yetkililerle iletişime geçmesini talep etti.
Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: ABD
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