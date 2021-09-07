Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD’de Kongre'ye Afgan mültecilere yardım için çağrı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi, Kongre'ye Afgan mülteciler ve doğal afetler için 6,4 milyar dolarlık fon ayırma çağrısında bulundu.
Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB)'nden yapılan açıklamada, 2022 bütçesinin tamamen onaylanması için daha fazla vakit ayrılması adına Kongre, kısa dönem bütçe geçirmeye davet edildi.
6,4 milyar dolar değerindeki kısa süreli bütçenin büyük bir bölümü, Afganistan'dan tahliye edilen kişilere yardım amacıyla Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarına aktarılacak.
Ayrıca bütçenin bir kısmı da Ida Kasırgası'ndan ve kasırganın yol açtığı sellerden etkilenen kişilere yardım amacıyla kullanılacak.
Etiketler: ABD Beyaz Saray Afganistan
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