Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesi Başkanı Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kişilerden bazı belgelerin yanı sıra komite önünde ifade istendiğini bildirdi.

Thompson, "6 Ocak Kongre baskınından günler önce, Trump'ın en yakın müttefikleri ve danışmanları, 3 Kasım 2020 seçimleri hakkında dezenformasyon kampanyası yürüttü ve delege oylarının sayılmasını engelleme planları yaptı." ifadesini kullandı.

İfadeye çağırılan kişilerin ise Trump'ın 2020 Seçim Kampanyası Direktörü Bill Stepien, kampanyanın üst düzey danışmanlarından Jason Miller ve Angela McCallum, Trump'ın Hukuki Danışmanı John Eastman ile eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve komitenin Kongre baskınının planlandığını iddia ettiği otel odalarına ödeme yaptığı öne sürülen Bernard Kerik olduğu belirtildi.