ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral John Hyten ve Genelkurmay Başkanlığı Başdanışmanı Ramon "CZ" Colon-Lopez'e aşı oldu.

"Bu konuda orduyu temsil etmekten onur duydum"

Milley, aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada "Bugün ben, Genelkurmay 2'nci Başkanı ve başdanışmanım COVID-19 aşısı olduk. Bu konuda orduyu temsil etmekten onur duydum. Bu aşı güvenli ve etkilidir. Ve kuvvetlerimiz Amerikan halkını korurken, bu aşı da kuvvetlerimizi koruyacaktır" dedi.

"2021'deki hedefimiz, güvenli ve sağlıklı olmaktır"

Komuta kademesinden aşı vurulan bir diğer isim de ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Mike Gilday oldu.

Gilday, aşı yaptırırken çektirdiği fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak, "Ordumuzdaki aşılama sayısını en yükseğe çıkarmak ve riskleri azaltma önlemleri olan mesafe, maske ve el yıkama tedbirlerimizle normale dönmeye başlayacağız. 2021'deki hedefimiz, güvenli ve sağlıklı olmaktır. Birlikte bunu başaracağız" mesajını verdi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James McConville ve Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Orgeneral Joseph Martin ile Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy de gün içinde kameralar karşısında aşı oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Brown'ın da bugün aşı yaptırması bekleniyor.

ABD yönetimi, aşı dağıtımında sağlık çalışanları ve bakımevlerindeki insanların yanı sıra orduyu da öncelikli olarak aşılanacak kesim olarak tanımlamıştı.

Joe Biden da canlı yayında aşı yaptırmıştı

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de canlı yayında aşı yaptırmıştı.