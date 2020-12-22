Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 20:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin, cesur Türk askerini konuşuyor
Çin'de polisten kaçan zanlının yakalanmasına yardımcı olan Türk askeri yetkili Murat Alkan'ın hareketi büyük takdir topladı.
Çin'in Çongçing kentinde geçen hafta polis, bir zanlının peşine düştü.
Polisten kaçan zanlıya o sırada olay yerinde bulunan bir kişi çelme taktı. Ardından yere düşen zanlının gözaltına alınmasına yardım etti.
Polise yardım eden kişinin, çalışma ziyareti dolayısıyla orada bulunan ve Pekin Büyükelçiliğinde İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan olduğu belirlendi.
Çin basını: Çok cesur davrandı
Zanlının yakalanmasına yardımcı olan Alkan hakkında, Çin basınında övgüyle bahsedildi.
Olayın görgü tanıkları, Alkan'ın hızlı tepki gösterdiğini ve çok cesur davrandığını söyledi.
Etiketler: Çin İçişleri Bakanlığı
Son Haberler
- 23:19
- 23:21
- 23:07
- 23:20
- 22:41
Sıradaki Haber
Dünyanın koronavirüs tablosu ağırlaşıyor: 78 milyonu aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz