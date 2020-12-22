Çin'in Çongçing kentinde geçen hafta polis, bir zanlının peşine düştü.

Polisten kaçan zanlıya o sırada olay yerinde bulunan bir kişi çelme taktı. Ardından yere düşen zanlının gözaltına alınmasına yardım etti.

Polise yardım eden kişinin, çalışma ziyareti dolayısıyla orada bulunan ve Pekin Büyükelçiliğinde İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan olduğu belirlendi.

Çin basını: Çok cesur davrandı

Zanlının yakalanmasına yardımcı olan Alkan hakkında, Çin basınında övgüyle bahsedildi.

Olayın görgü tanıkları, Alkan'ın hızlı tepki gösterdiğini ve çok cesur davrandığını söyledi.

