Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da fabrikanın kazan dairesinde patlama: 8 ölü, 16 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir fabrikada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Karaçi'nin Yeni Karaçi Endüstri Bölgesi'nde bulunan buz ve soğuk hava deposu fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen sebeple patlama oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Bölgeye arama kurtarma görevlileri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba gösterdi.
Patlamanın etkisiyle fabrika ve çevredeki binalar büyük zarar gördü.
[Fotoğraf: AA]
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