Karaçi'nin Yeni Karaçi Endüstri Bölgesi'nde bulunan buz ve soğuk hava deposu fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen sebeple patlama oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgeye arama kurtarma görevlileri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba gösterdi.

Patlamanın etkisiyle fabrika ve çevredeki binalar büyük zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]