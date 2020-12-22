Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 19:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ünlü Fransız komedyen Claude Brasseur hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AFP]
Fransa’da ünlü komedyen ve oyuncu Claude Brasseur yaşamını yitirdi.
Brasseur’ün ajansı, ünlü komedyenin ailesinin yanında hayata gözlerini yumduğunu, ölüm sebebinin yeni tip koronavirüs olmadığını açıkladı.
Aktörün cenazesi, kendisi gibi oyuncu olan babası Pierre Brasseur’ün mezarının yanına defnedilecek.
Fransa’nın Oscarları sayılan Cesar ödüllerine iki kere layık görülen oyuncu, 60 yıllık kariyerine 110'dan fazla film sığdırdı.
Etiketler: Fransa
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