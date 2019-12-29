Dünya
ABD'de klip çeken gruba silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı29 Aralık 2019 Pazar 01:27 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 01:33
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde otoparkta klip çeken gruba silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Harris bölgesinde şarkı klibi çeken kişilere otomobilden ateş açıldı.
Houston Şerifi Ed Gonzalez, basına yaptığı açıklamada, olay yerine vardıklarında en az 7 kişinin yerde yattığını ve hepsinde kurşun yaraları olduğunu belirtti.
Gonzalez, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 6 yaralının çevredeki hastanelere nakledildiğini söyledi.
Kaynak: AA