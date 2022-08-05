Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de kırmızı ışıkta durmayan sürücü faciaya sebep oldu: 5 ölü
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sürücü, kırmızı ışıkta geçince faciaya neden oldu. Kavşağa hızla giren araç, diğer araçlara çarparak alev aldı. 5 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Los Angeles kentinde 40 yaşlarındaki sürücü saatte 80 kilometre hızla kırmızı ışığa aldırmadan kavşağa girdi. Kavşaktaki diğer araçlara çarptı, araçlar bir anda alev aldı.
Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Hayatını kaybedenler arasında bir bebek ve hamile bir kadın da vardı.
Sürücünün ağır yaralı olduğu aktarıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD Trafik Kazası
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