ABD'nin Los Angeles kentinde 40 yaşlarındaki sürücü saatte 80 kilometre hızla kırmızı ışığa aldırmadan kavşağa girdi. Kavşaktaki diğer araçlara çarptı, araçlar bir anda alev aldı.

Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



Hayatını kaybedenler arasında bir bebek ve hamile bir kadın da vardı.

Sürücünün ağır yaralı olduğu aktarıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.