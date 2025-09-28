Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 28.09.2025 19:50

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

ABD'nin Michigan eyaletindeki kilisede silahlı saldırı gerçekleştirildi. Çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'de kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Grand Blanc kentindeki bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Yetkililer, saldırganın ayin sırasında aracıyla kiliseye çarptığını ve ardından kilisedekilere ateş etmeye başladığını belirterek, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırganın kiliseyi ateşe verdiğini aktaran yetkililer, yangının kısa sürede büyüdüğünü ifade ederek, yangının kontrol altına alınmasının ardından kiliseye girilebileceğini, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini aktardı.

"ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor"

ABD Başkanı Donald Trump, kiliseye yönelik saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, "FBI olay yerine hemen intikal etti, federal soruşturmayı yürütecek ve eyalet ve yerel yetkililere tam destek sağlayacak. Şüpheli öldürüldü, ancak öğrenilmesi gereken çok şey var. Bu ABD'deki Hristiyanlara yönelik bir başka hedefli saldırı gibi görünüyor. Ülkemizdeki bu şiddet salgını derhal sona ermeli" dedi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi saldırı hakkında bilgilendirildiğini belirterek, FBI ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun (ATF) yerel yetkililere soruşturmada yardım edeceğini açıkladı. Bondi, "İbadethanede meydana gelen bu tür şiddet olayları yürek parçalayıcı ve tüyler ürpertici. Lütfen bu korkunç trajedinin kurbanları için benimle birlikte dua edin" diye konuştu.

FBI Direktörü Kash Patel ise, FBI'ın yerel yetkililere yardım edeceğini doğrulayarak, "İbadethanede meydana gelen şiddet, korkakça bir eylem. Bu korkunç trajedi sırasında kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz" dedi.

ETİKETLER
ABD Son Dakika Donald Trump
Sıradaki Haber
Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:26
Görgün: KAAN ve yerli motor çalışmaları plana uygun ilerliyor
20:41
Servis sürücüsünü öldüren DEAŞ mensuplarına operasyon
19:23
Putin, Trump ile Moskova'da görüşmeye hazır
18:59
Can Holding soruşturması: Kemal Can tutuklandı, Turgay Ciner hakkında yakalama kararı
17:35
Yaramaz diye boksa yönlendirilen Muhammed Türkiye şampiyonu oldu
17:21
Erzurum'da boya fabrikasında yangın
Helikopter ambulans filosu 2026’da Gökbey ile güçlenecek
Helikopter ambulans filosu 2026’da Gökbey ile güçlenecek
FOTO FOKUS
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
Otellere yerleştirilen dinleme ve görüntüleme cihazları ile ilgili 1 şüpheli gözaltında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ