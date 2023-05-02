Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.05.2023 11:49

ABD'de kayıp 2 genci arayan yetkililer 7 ceset buldu

ABD'nin Oklahoma eyaletinde güvenlik güçleri, iki kayıp genci aradıkları ev ve arazisinde 7 kişinin cesediyle karşılaştı.

ABD'de kayıp 2 genci arayan yetkililer 7 ceset buldu
[Fotograf: AP]

Okmulgee Kasabası Polis Şefi Eddy Rice, yaptığı açıklamada, kayıp 2 genci bulmak için bir ev ve arazisinde arama yaptıklarını belirtti.

Arama sırasında 7 cesede ulaştıklarını aktaran Rice, 14 yaşındaki Ivy Webster ve 16 yaşındaki Brittany Brewer'in cansız bedenlerinin de cesetler arasında olduğunu düşündüklerini söyledi. "Aradığımız kişileri bulduğumuza inanıyoruz." diyen Rice, hayatını kaybeden gençlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kesin kimlik tespitinin tıbbi raporların ardından açıklanacağını kaydeden Rice, "Kayıpları arama çalışmalarımızı sonlandırdık. Topluma yönelik herhangi bir tehdit durumunun olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rice, cesetleri bulunan kişilerin ölüm nedenlerine ilişkin açıklama yapmadı ancak bunlar arasında cinsel istismarcılıktan hüküm giyen ve arama yapılan evde yaşayan Jesse McFadden'in de bulunduğunu dile getirdi.

Yetkililer, haklarında kayıp ilanı verilen Webster ve Brewer'in en son McFadden ile birlikte yolculuk yaparken görüldüklerinin rapor edildiğini aktardı.

Mahkeme kaynaklarına göre, 2003 yılında tecavüz ve reşit olmayan kişilerle cinsel ilişki suçlamalarıyla tutuklanan McFadden, Ekim 2020'de serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, yerel bir televizyon kanalına konuşan Brittany Brewer'in babası, kızının cansız bedeninin de bulunan cesetler arasında olduğunu doğruladı.

Kızının hafta sonu McFadden ailesiyle birlikte zaman geçirdiğini söyleyen baba, pazar günü eve dönmesi gereken Britanny'nin o günden beri kayıp olduğunu belirtti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Ukrayna ordusu taarruz için 8 tugay oluşturdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:38
Makak maymunu yavru kediyi kaçırdı
12:33
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 7'ye yükseldi
12:45
30 kaza kara noktası daha güvenli hale getiriliyor
12:40
12. sınıflar devamsızlıktan muaf tutulacak
12:23
Depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi mekanlar restore edildi
12:05
BTK Demir Yolu Hattı'nda 2,4 milyon ton yük taşındı
Depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi mekanlar restore edildi
Depremlerden etkilenen Gaziantep'te tarihi mekanlar restore edildi
FOTO FOKUS
Makak maymunu yavru kediyi kaçırdı
Makak maymunu yavru kediyi kaçırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ