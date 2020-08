ABD'de ırkçılık tartışmaları, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümesinin ardından yeniden alevlendi.

George Mason Üniversitesi'nden araştırmacıların hastanede yeni doğanların yaşam oranları üzerinden yaptığı araştırma sonuçları ise kan dondurdu.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi Proceedings of the United States of America dergisinde yayınlanan araştırmada 1992 ile 2015 yılları arasında Florida'da 1,8 milyon hastanedeki doğum verileri analiz edildi.

Araştırmada, beyaz doktorlar tarafından doğurulan siyahi bebeklerin ölme ihtimalinin beyaz bebeklere göre 3 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Doktor siyahi olduğunda bu eşitsizlik önemli ölçüde azaldı. Siyahi doktorlar doğumun sorumluluğunu üstlendiğinde hastanedeki siyah bebeklerin ölüm oranı yüzde 39 ile yüzde 58 arasında azaldı.

Diğer araştırmalar da ölüm oranlarını destekliyor

Araştırmanın yazarlarından Rachel Hardeman, "Çalışmamız, Siyah-Beyaz yeni doğan ölüm oranı farkının, siyahi doktorlar söz konusu olduğunda azaldığının ilk kanıtı oldu. Veri topladığımızdan beri siyahi bebekler orantısız oranlarda ölüyorlar. Şimdi bunu değiştirmenin ve siyahi bebeklere gelişme fırsatı verilmesini sağlamanın zamanı geldi" dedi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın Azınlık Sağlığı Dairesine göre, siyahi bebeklerin beyaz bebeklerden 2,3 kat daha fazla bebek ölüm oranına sahip olduğu zaten biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin 2000 ile 2017 arasındaki dönemi kapsayan ve haziran ayında yayınlanan bir raporu da siyahi bebeklerin hala beyaz bebeklerden iki kat daha fazla ölme riskine sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı.