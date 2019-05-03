Washington merkezli Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü, İslam karşıtlığı hakkında bir rapor yayımladı.

İslam karşıtlığının yüzde 28'e yükseldiği kaydedilen raporda, İslam karşıtlığının temelinin dini inançlar değil, siyasi olduğu sonucuna varıldı.

Müslüman biri ile hiç tanışmamış Amerikalıların beşte birinin Müslümanlar hakkında olumlu görüş bildirdiği belirtilen raporda, bu oranın herhangi bir Müslüman tanıyanlar için yüzde 47 olduğu vurgulandı.

Raporda her üç Müslümandan birinin ülkenin gidişatından memnun olduğu ve bunun iyi bir tablo olmadığının altı çizildi.

Kaynak: TRT Haber