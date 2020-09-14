ABD'nin Clayton kentinde polis, Roderick Walker'ın içinde bulunduğu aracı stop lambası yanmadığı için durdurdu.

Sürücü Walker olmadığı halde, kimlik göstermesini ve araçtan inmesi istendi.

Walker nedenini sorunca 2 polis, onu yere yatırdı.

Polislerden biri Walker'ı tekrar tekrar yumrukladı.

Kız arkadaşı, "Nefes alamıyorum diyor", araçtaki oğlu da, "Babacığım" diye bağırıyordu ancak polis şiddeti durmadı.

Görüntülerin ortaya çıkması ile Walker'ı yumruklayan polis memuru görevden alındı.