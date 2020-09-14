Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
ABD'de ırkçı polis şiddeti
ABD'de ırkçı polis şiddetine ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Bir siyahiyi, sürücüsü olmadığı araçtan zorla indiren ve acımasızca döverek gözaltına alan polis memurunun görüntüleri tepkiye neden oldu. Polis memuru görevden alındı.
ABD'nin Clayton kentinde polis, Roderick Walker'ın içinde bulunduğu aracı stop lambası yanmadığı için durdurdu.
Sürücü Walker olmadığı halde, kimlik göstermesini ve araçtan inmesi istendi.
Walker nedenini sorunca 2 polis, onu yere yatırdı.
Polislerden biri Walker'ı tekrar tekrar yumrukladı.
Kız arkadaşı, "Nefes alamıyorum diyor", araçtaki oğlu da, "Babacığım" diye bağırıyordu ancak polis şiddeti durmadı.
Görüntülerin ortaya çıkması ile Walker'ı yumruklayan polis memuru görevden alındı.
Son Haberler
- 10:12
- 10:10
- 10:06
- 09:57
- 09:55
Sıradaki Haber
COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 185 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz