ABD'nin California eyaletindeki farklı bölgelerde orman yangınları devam ediyor. San Francisco şehrinde birkaç gün önce gökyüzünün turuncuya büründüğü görüntüler hatırlanacaktır.

Ağaçlar, hayvanlar, evler yandı... Görüntüler bir film sahnesinden değil, Kaliforniya'dan. pic.twitter.com/ATlKKChMUG — TRT HABER (@trthaber) September 10, 2020

Oregon, Washington gibi diğer batı yakası eyaletlerinde de can kayıplarına mal olan orman yangınları sürüyor.

Ülkede orman yangınlarının neden olduğu tahribata uzun vadeli bakacak olursak, özellikle son 20 yılda yanan alan önemli ölçüde arttı.

Ülkenin ulusal itfaiye merkezi National Interagency Fire Center'ın verilerine göre 10 yıllık aralıklarda yanan alan daha önce azalırken, bu rakamlar 2000-2009 ve 2010-2019 yıllarında arttı. Her iki zaman dilimi için de ABD'de neredeyse 61 ve 68 milyon dönümlük alan yandı.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Yangınların tahrip ettiği alan artarken, orman yangınlarını önleme ya da hafifletme maliyeti ve yangınlar nedeniyle kaybedilen para miktarı da artıyor. Bunun sebebi, ormanlık bölgelere doğru genişleyen yerleşimlerin, evleri yangından korumayı giderek daha pahalı hale getirmesi.

Sadece California'da, son 10 yılda yıllık yangın söndürme maliyetleri 422 milyon dolara ulaştı.

İklim değişikliği, insan hatası...

Sorunun temelinde asıl olarak iklim değişikliği ve insan faktörü var. Uzmanlara göre, yangınlardaki artışın arkasında yatan ana etkenler, iklim değişikliğinden kaynaklanan daha sıcak ve kurak hava koşulları ile tarım faaliyetleri için arazi dönüşümü ve ormanlara zarar verme gibi diğer insan faktörleri olarak sıralanabilir.

Üstelik bu sadece ABD için değil dünya genelinde de böyle. Avustralya'da geçen yıl sonlarında başlayıp aylarca süren ve insanların, hayvanların hayatını kaybetmesine neden olan orman yangınları çıktı mesela.

Yani orman yangınları küresel olarak endişe verici düzeyde yayılıyor. 70'li yıllardan günümüze kadar yüzde 20'ye yakın bir artış var.

Ağustos ayı sonunda Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla bölgeye giden ve TRT Haber'e konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınların sebebi yüzde 90 insan hatası" açıklaması yapmıştı.

Hemen bu noktada, Dünya Vahşi Yaşam Fonunun (WWF) "Orman yangınlarının yüzde 75'i insan eliyle çıkarılıyor" açıklamasını da hatırlatmakta fayda olacaktır.