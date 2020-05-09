Dünya genelinde COVID-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede çok sayıda eyalette yeni vaka sayısında azalış gözlemlense de her gün 25 binden fazla kişide COVID-19 tespit ediliyor.

30 eyalette tedbirler kısmi olarak kaldırıldı ya da kaldırılmak üzere. 20'ye yakın eyalette ise sert tedbirler sürüyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, salgının yayılmasının önüne geçtiklerini ve virüsü kontrol altına aldıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Bill De Blasio da, bazı parklara girişlere yönelik sınırlamanın genişletilebileceğini söyledi.

ABD'li bir hava yolu şirketi ile otel zinciri, kentte en fazla hastanın yatırıldığı hastanede görev yapan 4 bine yakın doktor, hemşire, temizlik görevlisi ve mutfak çalışanına teşekkür amaçlı tatil hediye etti.

Pence'in ofisinden birinde daha COVID-19 tespit edildi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinden bir kişinin daha koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Personel Basın Sözcüsü olduğu belirtilen kişiyle beraber Beyaz Saray'da vaka sayısı ikiye çıktı.

Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Aşı çalışmalarına da değinen Trump, koronavirüsün aşı bulunmasa da yok olacağını iddia etti. Koronavirüsün Çin’deki bir laboratuvardan çıktığı iddialarına bir kez daha değinen Trump, Çin'in virüsü kasten yaydığına inanmadığını belirtti.

Pompeo'nun ilk yurt dışı seyahati İsrail'e

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ise salgının başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini 13 Mayıs'ta İsrail'e gerçekleştireceği aktarıldı.

ABD'de ekonomik sorunlar artıyor

Salgın nedeniyle işsizliğin rekor seviyeye ulaştığı ülkede ekonomik sıkıntılar gün geçtikte büyüyor.

Connecticut eyaletinde gıda yardımı almak isteyenler kuyruk oluşturdu.

Yüzlerce araç, bagajları açık olarak yavaşça ilerlerken gönüllüler gıda malzemelerini yerleştirdi.