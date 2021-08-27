Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı verilerine göre yaklaşık 101 bin hasta COVID-19 nedeniyle hastaneye kaldırılırken bu rakam 25-31 Ocak haftası bu rakam 107 bin 266 idi.

Güney eyaletlerinde koronavirüs hastane yatışları ulusal düzeyi geride bırakıyor.

Florida başı çekiyor.

Florida 17 bin'den fazla hastaneye kaldırılırken, onu 14 bin'den fazla kişiyle Teksas takip ediyor.

Johns Hopkins verilerine göre, virüsün dördüncü dalgasında Çarşamba günü bin 456 Amerikalı öldü.

Washington Üniversitesi'ne göre, bugüne kadar ülke çapında 632 binden fazla insan COVID-19'dan hayatını kaybetti.

Bu rakamın Aralık ayı başına kadar yaklaşık 100 bin daha artması bekleniyor.

171 milyon kişi aşılandı

Johns Hopkins rakamlarına göre, Amerikalıların 171 milyondan fazlası tam olarak aşılanmış durumda.