Amerika Birleşik Devletleri'nin Kolorado eyaletinde hamile bir kadın sancıları sıklaşınca arabasına binip hastaneye gitmek istedi.

Ambulans ücretini karşılayamayacak durumda olan Kelsie VanMeveren'ın aracı yolda arızalandı.

O da aşağı inip yürümeye başladı. Karnı burnunda kadın bir yandan doğum sancısı çekti diğer yandan dakikalarca yürüdü.

Kadının zor anları viral oldu

Acılar içinde inleyen kadın yanındaki kişiden destek aldı.

Sosyal medyada paylaşılan video bir milyon 200 binden fazla beğeni aldı ve kısa sürede viral hale geldi.

Sağlık sistemine eleştiri yağdı

13 binden fazla kişi ülkedeki sağlık sistemini eleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sigortası olmayan bir kişinin 400 dolar ile bin 200 dolar arasında ambulans ücreti ödediği belirtiliyor. Mesafe arttıkça ücret de artıyor.