ABD'de gözler Kamala Harris'e çevrildi

ABD Başkanlığı için Demokratlar tarafından aday gösterilmesi ve 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanması halinde Harris, ABD'nin ilk kadın başkanı olacak.

Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Üniversitede hukuk eğitimi alan ve uzun yıllar San Francisco'da savcılık yapan Harris, 2010'da California Başsavcılığına adaylığını koydu. Eyalet tarihinde seçilen ilk siyahi ve ilk kadın başsavcı olan Harris, 2014'te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçildi.

Harris, 2016'da yapılan başkanlık seçiminde de California'dan Kongre'ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör ünvanını aldı.

Demokrat Partiden 2020 başkanlık seçimi için aday adayları arasında yer alan Harris, ön seçimlerde elendi. Ardından Demokrat Parti adaylığını kazanan Joe Biden, 11 Ağustos 2020'de Harris'i "Başkan Yardımcısı" olarak yarışa soktuğunu duyurdu.

3 Kasım 2020'de Demokratların seçimi kazanmasıyla Harris, 49. başkan yardımcısı olarak ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'la 20 Ocak 2021'de devir teslim töreninde yemin ederek göreve başladı.

Başkan yardımcılığı süresince 19'dan fazla ülkeye seyahat eden ve 150'den fazla liderle görüşen Harris, Biden ile ekonomiye yatırım yaparak istihdamı artırmak için çalıştı.

Harris, ırkçılıkla ve cinsiyetçilikle mücadele etmesinin yanı sıra kürtaj ve LGBTQ savunuculuğuyla da öne çıktı.

Adını Rusya soruşturması sırasında duyurmuştu

Harris, Kongre'ye girdikten sonra adını ilk kez eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez 28 Ocak 2017'de imzaladığı 7 Müslüman ülkeden ABD'ye yapılan seyahatleri yasaklayan genelgeye gösterdiği tepkiyle duyurmuştu.

Harris, 2017'de Trump'ın kabine ve üst düzey atamalarına yönelik sorgulayıcı tutumunu sürdürürken, 2018'de Senato Yargı Komitesi üyeliğine seçildi. Harris, Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili Senatodaki soruşturmalarda da aktif rol almıştı.

Bu bağlamda, Adalet Bakanı William Barr'ı açıklanan "Mueller raporu" üzerine Senatoda sorgulayan Harris, medyada adından sık sık söz ettirmişti.

Harris, Yargı Komitesinin yanı sıra Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, Seçilmiş İstihbarat Komitesi ve Bütçe Komitesinde de görev almıştı.

3 Kasım 2020'de düzenlenen başkanlık seçiminin ardından Harris, ülke tarihinde başkan yardımcısı olan ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın olarak tarihe geçmişti.