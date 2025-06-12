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Dünya
AA 12.06.2025 23:57

ABD'de gözaltına alınan Senatör Padilla: Bu yönetimi sorumlu tutacağız

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in basın toplantısını bölmesinin ardından salondan zorla çıkarılarak kelepçe takılan Demokrat California Senatörü Alex Padilla, "Bu yönetimi sorumlu tutacağız." dedi.

ABD'de gözaltına alınan Senatör Padilla: Bu yönetimi sorumlu tutacağız
[Fotograf: Reuters]

ABD'nin Los Angeles kentinde Bakan Noem'in düzenlediği basın toplantısında salondan zorla çıkarılan Senatör Padilla, serbest kaldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Padilla, Noem’in Los Angeles’ta basın toplantısı düzenleyeceğini öğrenince binaya giderek, sıkı göçmen politikaları ve son dönemde düzensiz göçmenlere yönelik tutuklamalarla ilgili bakana bazı sorular yöneltmek istediğini belirtti.

Salonda yaşananları anlatan ABD'li senatör, Donald Trump yönetimini toplumun anayasal haklarına saygı göstermemekle suçladı.

Padilla, "Orada barışçıl bir şekilde bulunuyordum. Bir noktada bir sorum vardı ve soruyu sormaya başladım. Bir anda salondan zorla çıkarıldım, yere yatırıldım ve kelepçelendim. Eğer bu yönetim bir senatöre sorduğu soruya böyle yanıt veriyorsa, Los Angeles'ta, California'da ve ülke genelinde çiftçilere, aşçılara, gündelik işçilere ne yaptıklarını hayal edebilirsiniz. Bu yönetimi sorumlu tutacağız." diye konuştu.

Kendisine yönelik bir gözaltı ya da tutuklama işleminin olmadığını belirten Padilla, yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bakan Noem, Padilla'yı o anda tanımadıklarını savundu

Öte yandan Fox News kanalına konuşan Bakan Noem, salona sivil kıyafetle gelen Demokrat Senatörü kimsenin o anda tanımadığını savundu.

Noem, "Kimse salona girdiğinde onun kim olduğunu bilmiyordu, olaylar olunca dışarı çıkarıldı ve kelepçelendi, kimliği ortaya çıkınca olay bitti." yorumunu yaptı.

Demokratlardan yönetime tepki

Diğer yandan Demokratların senato azınlık lideri Chuck Schumer, olayla ilgili Senatoda bir açıklama yaparak Padilla'nın maruz kaldığı duruma sert tepki gösterdi.

Schumer, "Az önce beni hasta eden bir şey gördüm. Bir ABD senatörüne yapılanlarla ilgili sorularımızı derhal cevaplamanıza ihtiyacımız var." diyerek Cumhuriyetçi senato liderine seslendi.

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