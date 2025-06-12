Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2025 23:59

BM Genel Kurulu'nda "Gazze" tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin 4 Haziran’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze’de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısını veto etmesinin ardından, bugün yapılan oylamada aynı içerikteki tasarıyı 12’ye karşı 149 oyla kabul etti.

BM Genel Kurulu'nda "Gazze" tasarısı kabul edildi
[Fotograf: Reuters]

Genel Kurul salonunda İspanya öncülüğünde ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin eş sunuculuğunu üstlendiği Gazze’de derhal ateşkes talebini içeren tasarı oylandı.

Olağanüstü acil özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki oylamada BM’ye üye 193 ülkeden 149'u "evet" oyu ile tasarıya desteğini ortaya koyarken 12 ülke karşı çıktı ve 19 ülke de çekimser kaldı.

ABD, İsrail, Macaristan ve Paraguay tasarıya "hayır" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

ABD'nin öncelikli talepleri arasında yer alan, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısının kınanması ve örgüte silah bırakma ya da Gazze'den çekilme çağrısı yapılmasının kararda yer almaması dikkati çekti.

Gazze’de derhal ateşkes talebi

Genel Kurul’da kabul edilen kararda, Gazze’de derhal ateşkes yapılması, esirlerin serbest bırakılması ve İsrail sınır kapılarının acil insani yardım için açılması talep edildi.

Kararda, İsrail’in işgalci güç olarak uluslararası hukuk gereği insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlama yükümlülüğü bulunduğu vurgulanıyor.

BM Genel Kurulu'nun iki devletli çözüm konusundaki kararlılığının altı çizilen kararda, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 28 Mart'ta İsrail'e Gazze'ye daha fazla kara sınır kapısı açması yönünde verdiği bağlayıcı karara da atıf yapılıyor.

Genel Kurul kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları gibi bağlayıcı niteliğe sahip bulunmuyor ancak 193 üyeli BM’nin ve dünya kamuoyunun eğilimini yansıtması bakımından önemli görülüyor.

ABD, BMGK'ya sunulan karar tasarısını tek oyuyla veto etmişti

BMGK, Kurulun geçici 10 üyesi (E10) tarafından imzalanan ve grup koordinatörü Slovenya tarafından sunulan Gazze tasarısını görüşmek üzere 4 Haziran'da toplanmıştı.

Gazze’de ateşkes çağrısı içeren karar tasarısı, Hamas’ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edilmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail'in İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:19
Turistik Karaelmas Ekspresi ilk seferine çıkıyor
00:32
Tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
00:15
LGS için geri sayım başladı
00:02
Kamuda toplu sözleşme için işveren ilk zam teklifini bugün verecek
00:04
ABD'de gözaltına alınan Senatör Padilla: Bu yönetimi sorumlu tutacağız
23:56
İşgalci İsrail'in İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti
Gazze’deki Filistinlilerden “Mağrib Direniş Konvoyu”na teşekkür mesajı
Gazze’deki Filistinlilerden “Mağrib Direniş Konvoyu”na teşekkür mesajı
FOTO FOKUS
ABD'de senatöre yaka paça gözaltı
ABD'de senatöre yaka paça gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ