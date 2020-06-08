ABD'de siyahi George Floyd’un ırkçı polis cinayetine kurban gitmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar 13. gününde de devam etti.

Protestoların çoğunlukla barışçıl geçmesi üzerine New York, Chicago ve Philadelphia'daki sokağa çıkma yasakları kaldırıldı.

New York'un çeşitli yerlerinde düzenlenen protestolarda, bir grup gösterici de Trump Tower önünde, ''Oy ver, Trump'tan kurtul'' sloganları attı.

[Fotoğraf: AP]

Trump'tan ulusal muhafızlara 'geri çekilin' emri

ABD Başkanı Donald Trump ise 10 gündür protestoların devam ettiği Washington'da ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdi.

Başkentteki protestolara Evanjelik Kilisesinin yüzlerce mensubu da katıldı.

Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis'te ise göstericilerin polis departmanının tasfiye edilmesi talebine hayır diyen Belediye Başkanı Jacob Frey yuhalanarak alandan ayrıldı.

Virginia'da ise dün gece Amerikan iç savaşı sırasındaki Konfederasyon ordusu generali Carter Wickham'a ait heykel yıkıldı.

[Fotoğraf: AP]

Houston Üniversitesi'nde dersler anma töreni için iptal edildi

Öte yandan Demokrat Başkan adayı Joe Biden ise Floyd'un 9 Haziran'da Houston'daki cenaze töreninin ''korumalar ve aşırı güvenlik önlemleri nedeniyle aksamaması'' için pazartesi günü Floyd'un ailesini ziyaret edecek.

Houston Üniversitesi, Floyd'un anma törenine katılmak isteyenler için pazartesi günü dersleri iptal ettiğini duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Barr: Kolluk güçlerinde sistematik ırkçılık olduğunu düşünmüyorum

ABD Adalet Bakanı William Barr, CBS televizyonuna, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesi ve ülke geneline yayılan protestolar hakkında açıklama yaptı.

Siyahi Amerikalıların ülkenin tarihi göz önünde bulundurulduğunda neden polislere güvenmediğini anladığını söyleyen Barr, ''Tarihimizde birçok kurumumuz bariz ırkçıydı.'' dedi.

1960'lardan bu yana eşitsizlikler konusunda kurumlarda reformlar yapıldığını ve ilerleme kaydedildiğini belirten Barr, ''ABD'de ırkçılık var ama kolluk güçlerinde sistematik ırkçılık olduğunu düşünmüyorum.'' dedi.

Amerikan ordusunda daha önce ırkçılık varken şu an eşit fırsatlar sağlandığını dile getiren Barr, polis departmanında şu an aynı süreçten geçildiğini söyledi.

Polislerin çoğunun iyi olduğunu ama içlerinde kötülerinde bulunduğunu ifade eden Barr, bireylerin eylemlerinin tüm birimin ''çürük'' olduğu anlamına gelmediğini sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AP]

Protestolar ülke geneline yayıldı

46 yaşındaki George Floyd'un 25 Mayıs Pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline yayılan ve yaklaşık 2 haftadır süren protestolarda polis reformu talep ediliyor.