ABD medyasında yer alan haberlere göre, Minneapolis Kent Konseyi, polis şiddetine karşı tepkiler ve devam eden protestoların ardından polis departmanının kapatılacağını açıkladı.

Minneapolis Kent Konseyi Başkanı Lisa Bender ise "Kentimiz, Minneapolis Polis Departmanı ile olan toksik ilişkisini sona erdirmeyi planlıyor.'' dedi.

'Kamu güvenliğini sağlayacak yeni sistem oluşturulacak'

Bender, polis departmanının kapatılarak yerine kamu güvenliğini sağlayacak yeni bir sistem oluşturulacağını söyledi.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, polis departmanının tasfiyesine sıcak bakmıyor ve reform öneriyor ancak Minneapolis Kent Konseyindeki çoğunluğun kararını veto edemiyor.

New York polise ayrılan bütçede kesintiye gidecek

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından artan reform talepleri kapsamında polis departmanına ayrılan bütçede kesinti yapılacağını duyurdu.

De Blasio, New York polisinin protestoların ilk gününde göstericilere sert müdahalesi sonrası gelen tepkiler üzerine, polis departmanının bütçesinde kesintiye gidileceğini söyledi.

New York Polis Departmanı'nın 6 milyar dolarlık yıllık bütçesinde ne kadar kesintiye gidileceği konusunda detay vermeyen de Blasio, kesintinin sosyal hizmetlere ayrılacağını belirtti.

46 yaşındaki George Floyd'un dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.