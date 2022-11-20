Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 14:01Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı
ABD'nin Colorado eyaletinde bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Polisin saldırıya dair ilk çağrıyı gece yarısından hemen önce aldığı duyuruldu.
Polis sözcüsü, şu ana kadar en az 5 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.
Olay sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığı ve bu kişinin yaralı olduğu için tedavi altında olduğu açıklandı.
Saldırının nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: ABD
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