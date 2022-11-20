Polisin saldırıya dair ilk çağrıyı gece yarısından hemen önce aldığı duyuruldu.

Polis sözcüsü, şu ana kadar en az 5 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olay sonrası bir şüphelinin gözaltına alındığı ve bu kişinin yaralı olduğu için tedavi altında olduğu açıklandı.

Saldırının nedeni hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.