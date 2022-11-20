Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın Türkiye’nin ulusal güvenliği, bölgesel, küresel istikrar, barış adına son derece önemli olduğunu belirterek, "Milli güvenliğimizi tehlikeye sokan her türden teröre karşı KKTC, Türkiye’nin her daim yanında duracaktır!" ifadesini kullandı.

Kahraman TSK tarafından icra edilen Pençe-Kılıç Harekâtı, Türkiye’nin ulusal güvenliği, bölgesel, küresel istikrar/barış adına son derece önemlidir. Milli güvenliğimizi tehlikeye sokan her türden teröre karşı KKTC, Türkiye’nin her daim yanında duracaktır! — Ersin Tatar (@ErsinrTatar) November 20, 2022

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de TSK'nın başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" dolayısıyla mesaj yayımlayarak Türkiye'ye destek verdi.

Üstel, mesajında Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, masum sivil insanlara yönelik hain terör saldırılarını önlemek ve terör örgütünü kaynağında yok etmek maksadıyla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlatmış olduğu Pençe Kılıç Harekatı'nın kısa sürede başarıya ulaşarak muzaffer olmasını yürekten temenni ediyorum."

MSB, "Hesap zamanı" mesajı vermişti

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından gece yapılan "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı ile harekatın başladığı duyurulmuştu.

İHA'ların belirlediği terörist inleri tam isabet atışlarla yerle bir edildi.

Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara ve tüneller de başarıyla tahrip edildi. Terör örgütünün sözde karargahları da tam isabetle vuruldu.