ABD'de futbol takımı koçu, çocuklara cinsel istismardan yargılanacak

CNN'in haberine göre, Camilo Hurtado Campos, cep telefonunu bir restoranda unuttuktan sonra restoran çalışanları telefonun sahibine ulaşabilmek için cihazı inceledi.

Çalışanlar, Campos'un telefonunda "onlarca uygunsuz video ve çocuk fotoğrafı" görmelerinin ardından polise haber verdi.

Polis yetkilileri yapılan incelemeler sonucunda 63 yaşındaki Campos’un "9-17 yaş aralığındaki bilinçsiz çocuklara cinsel istismarda bulunduğunun" tespit edildiğini aktardı.

Campos'un reşit olmayan çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı, ek suçlamalar tamamlanana kadar gözaltında kalacağı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre istismara uğradığı düşünülen 10 çocuğun bu eylemin farkında olamayabilecekleri belirtildi.

Polisin, kurbanların kimliklerini belirlemeye çalıştığı ve Campos’un kefaletinin 525 bin dolar olarak belirlendiği ifade edildi.

Campos’un okullara ait oyun sahalarını dolaşarak buradaki çocukları takımına aldığı ve güvenlerini kazandıktan sonra evine davet ettiği düşünülüyor.