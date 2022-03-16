Polis, akıl hastalığı geçmişi ve sabıka kaydı bulunan 30 yaşındaki zanlı Gerald Brevard'ın Washington'da tutuklandığını duyurdu.

Washington'da ikamet eden Brevard, Washington'daki evsizlere yönelik saldırılarla bağlantılı olarak birinci derece cinayet, öldürme kastıyla saldırı ve tehlikeli silahla saldırı ile suçlanıyor.

Brevard, New York'taki evsizlerin vurulmasıyla ilgili de daha fazla suçlamayla karşı karşıya.

3 Mart ile 12 Mart tarihleri ​​arasında gerçekleşen silahlı saldırılarda 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı. Saldırıların 3'ü Washington'da, 2'si New York'ta gerçekleşmişti.

Polis, olayların sebebinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.