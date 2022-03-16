Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 07:04Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Notre Dame Katedrali'nde antik mezarlar keşfedildi
[Fotoğraf: AFP]
Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde tahminen 14'üncü yüzyıldan kalma mezarlar ile kurşundan bir lahit bulundu.
Notre Dame Katedrali'nde, 2019 yılında meydana gelen yangının ardından başlatılan restorasyon çalışmalarında yeni buluntulara rastlandı.
Fransa Kültür Bakanlığının açıklamasına göre, çalışmalarda keşfedilen mezarlarla birlikte, tamamen korunmuş, insan biçimli ve kurşundan yapılmış bir lahit bulundu.
[Fotoğraf: AFP]
Lahdin, katedralin inşasını takip eden 1300'lü yıllarda, üst düzey bir devlet görevlisi için yapıldığı düşünülüyor.
Ulusal Arkeoloji Araştırma Enstitüsü'nden Dominique Garcia, bazı buluntuların dönemin cenaze uygulamalarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını ifade etti.
Etiketler: Fransa
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