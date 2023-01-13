Washington Post'a konuşan Beyaz Saray COVID-19 Müdahale Koordinatörü Ashish Jha, "koronavirüsün kalıcı olması ve soğuk algınlığı temelli hastalıkların uzun bir döneme yayılmasından dolayı" daha acil ve ciddi hastalıkların zamanında tedavi edilemeyeceği endişesini paylaştı.

Jha, "Yılda üç ya da dört ay boyunca solunum virüsleriyle boğuşacağımız için sağlık sistemimizin yıllarca işlevsiz kalacağı, kalp krizi geçirenlere ve kanser hastalarına, apandisit olan çocuklara bakamayacak hale geleceğinden endişe ediyorum." ifadelerini kullandı.

Amerikan sağlık sisteminin devam eden viral saldırıya dayanamayabileceğini belirten yetkili, COVID-19 nedeniyle tipik kış hastalıklarının artık ağustosta bile görüldüğünü, Amerikalıların henüz çoğunun bunun farkına varmadığını kaydetti.

ABD Kongresi ve hükümet kanadında ise sağlık sektöründeki bu kronik zorlukları ele almak için henüz belirgin bir adım atılmış değil.