ABD basınında yer alan haberlerde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) Ulusal Cenaze Direktörleri Birliği (NFDA) ile bir görüşme yaptığı ifade edildi.

Görüşmede, CDC'den Dr. David Berendes'in, NFDA yetkililerine, fiziki katılımı azaltmak amacıyla cenaze törenlerinin ölen kişinin yakınları için internet üzerinden canlı yayınlanmasını önerdiği bildirildi.