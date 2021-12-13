Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD’de cenaze törenine silahlı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
[Fotoğraf: AA (Temsili)]
ABD'nin Texas eyaletinde bir cenaze törenine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
ABD’nin Houston şehrinde gerçekleşen saldırıda 20 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Çevre hastanelere kaldırılan 13 yaralıdan bazılarının durumunun ağır.
Harris Bölge Şerifi Ed Gonzales, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, zanlının törene araçla yaklaşarak rastgele ateş açtığını ve saldırıdan sonra olay yerinden hızla uzaklaştığını duyurdu.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Etiketler: ABD
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