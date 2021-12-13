ABD'de yaşan hortuml ve kasırga felaketi geride büyük bir enkaz bıraktı. Ev ve iş yerleri yıkıldı, ağaçlar söküldü.

Yaşanan afette 90 kişi hayatını kaybederken en büyük yıkım Kentucky eyaletinde yaşandı.

TRT Haber muhabiri Ali Artmaz felaket bölgesinden izlenimlerini aktardı.

" Bu görüntü yaşanan kaosun özeti gibi. Burası normalde 10 bin kişinin yaşadığı sakin bir kasaba. Bu kasaba belki de hiç böyle bir trafik sıkışıklığı görmedi. İşte bu trafiğin ve sıkışıklığın sebebi yaşanan büyük kasırga. Asıl merak edilen konu bu kaosun nasıl biteceği."

Adeta bir araba hurdalığına dönen kasaba felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Kasabada hortumla beraber yerle bir olan evler ve yıkılan araçlar görülüyor.

Bölge sakinleri acil yardım bekliyor

Her şeylerini kaybetseler de hayatta kaldıkları için teselli bulan bölge sakinleri acil barınma, su ve yiyecek ihtiyacı duyuyor.

En çok merak edilen konu, evleri yıkılan hayatları bir anda tersyüz olan insanların hayatlarına nasıl dönecekleri...