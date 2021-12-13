Filistin’in Gazze şehrinde bulunan bir hayvan barınağı, engelli kedi ve köpeklerin tekrar yürümesine, ve oynamasına yardımcı olmak için oyuncak araba parçalarını ve çocuk bisikletlerini kullanarak özel yürüteçler üretti.

Sulala Hayvan Kurtarma Derneği çalışanları, geri dönüştürülmüş tahta ve metalleri kullanarak yaklaşık 32 kedi ve köpeğe geçici tekerlekli sandalye veya yapay uzuvlar yaptı.

Geçirdiği trafik kazasında arka ayaklarını kaybeden Lucy isimli köpeğe, eski bir çocuk bisikletinin lastiklerini kullanarak yürüteç yapan ve köpeğin tekrar koşabilmesini sağlayan İsmail Al-Aer, yürütecin köpeğin boyutlarına göre ayarlanabilir olduğunu da söyledi.

İsmail, köpeklerin yanı sıra küçük oyuncak araba lastiklerini kullanarak kediler için de benzer yürüteçler yapıyor.