Olay, ABD’nin Wisconsin eyaletinin Oshkosh şehrinde meydana geldi.

Okulunda silahlı saldırı düzenlenen 17 yaşındaki lise öğrencisi Duaa Ahmad, babasının da görevlisi olduğu caminin kapısını arkadaşlarına açarak takdir topladı.

Panik içerisindeki arkadaşlarını içeri alan Duaa, “Silah sesini önce şiddetli bir kapı çarpması sandık. Ancak sonrasında durumun öyle olmadığını anladık. Bize sadece koşmamız söylendi” diye konuştu.

Camiye yaklaşık 100 kişinin geldiğini söyleyen Duaa, “Güvenlik kodunu biliyordum; koştum ve kapıyı açtım, herkesi içeri aldım” dedi.

Olay anına ait görüntüler kısa süre içerisinde on binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Kaynak: WBAY